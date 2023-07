La collera della Francia sarà studiata per il suo nichilismo e le sue derive culturali

L’insurrezione TikTok si è diffusa in un baleno in Francia, a macchia d’olio per tre notti consecutive, con le tecniche flash mob del mordi e fuggi. Un video ha mostrato un poliziotto uccidere un giovane di colore di diciassette anni che cercava di forzare un posto di blocco, e l’incendio si è propagato. Disordini simili si erano visti diciotto anni fa in circostanze analoghe, durarono tre settimane, portarono alla decretazione dello stato d’eccezione in seguito a saccheggi, attacchi alla polizia e a altre istituzioni e servizi pubblici, distruzioni e incendi. Ma qualcosa è cambiato.



