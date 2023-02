Tra dimissioni e ricorsi, continua la "bollorizzazione" del settimanale Paris Match

Parigi. Émilie Blachère era una delle giornaliste di punta di Paris Match, una veterana del settimanale di attualità politica e culturale parigino. Non a caso la chiamavano “bebè Match” i suoi colleghi, o meglio i suoi ex colleghi, perché venerdì scorso ha fatto appello ai Prud’hommes, il Collegio dei probiviri, per far valere la sua clausola di coscienza: lo strumento a disposizione dei giornalisti che permette di dimettersi per giusta causa da un media che ha cambiato bruscamente linea editoriale senza perdere il diritto alle indennità. Si è rivolta al giudice del lavoro, Émilie, perché la direzione di Paris Match ha rifiutato le sue dimissioni, asserendo che non c’è stata nessuna rivoluzione, che tutto è come prima, anche se tutto come prima non è: dallo scorso anno, l’azionista di maggioranza di Lagardère, il gruppo che controlla il settimanale, è il magnate bretone Vincent Bolloré.

