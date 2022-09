Sospesa in Francia la pubblicazione del dizionario-satirico che ha una voce su Bolloré

Parigi. L’uscita era prevista per il 29 settembre per le Éditions Le Robert, la casa editrice francese specializzata nei dizionari. Ma la pubblicazione di “Le Fin Mot de l’histoire de France en 200 expressions”, dizionario umoristico scritto dal giornalista di France Inter Guillame Meurice e la regista Nathalie Gendrot per spiegare il significato di alcune espressioni della lingua di Molière in chiave ironica, è stata improvvisamente sospesa. Il motivo? Sette passaggi del testo non hanno ottenuto il placet del servizio giuridico della casa editrice perché rischiano di provocare spiacevoli “contenziosi”, come spiegato dal presidente delle Éditions Le Robert Charles Bimbenet. In che cosa consisterebbero questi passaggi scivolosi? Sei prendono di mira alcuni grandi marchi dell’industria francese, come l’azienda di calzature di lusso Louboutin; il settimo, quello, che avrebbe fatto annullare definitivamente l’uscita del libro, ha come bersaglio il patron di Vivendi e primo azionista di Tim Vincent Bolloré. Ecco il passaggio consacrato all’imprenditore bretone: “Faire long feu (non durare a lungo, ndr): espressione sostituita oggi con ‘rivelare su Canal Plus le malversazioni di Vincent Bolloré’”. Il riferimento degli autori è alla serie di licenziamenti ai danni di alcuni giornalisti e umoristi non allineati al Bolloré-pensiero, da quando l’uomo d’affari ha comprato il gruppo televisivo Canal Plus.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE