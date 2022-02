Bolloré lascia il suo impero a due figli ma uno, Cyrille, è in una posizione più forte

Cyrille, 36 anni, è coriaceo e stacanovista, tale e quale al padre per sete di potere e modo di agire nel mondo degli affari. Yannick, 42 anni, è il mondano, il causeur garbato, l’habitué dei salotti del Tout-Paris, il cattolico “cool” che preferisce papa Francesco al suo predecessore Benedetto XVI. Da oggi passerà nelle loro mani l’impero del padre, il magnate bretone Vincent Bolloré, anche se quest’ultimo continuerà a seguire da vicino le questioni più delicate, a partire da quelle italiani: Telecom e Mediaset. “Già nel 2004, diceva che sarebbe andato in pensione il 17 febbraio 2022”, rivela il giornalista Olivier Ubertalli, autore del libro “Grandeur et décadence de la maison Lagardère”. Perché questa data? Perché coincide con il duecentesimo anniversario della nascita del gruppo Bolloré, a Ergué-Gabéric, nel cuore della Bretagna, e Vincent, da buon cattolico, ha sempre dato molto importanza alle ricorrenze. “E’ da almeno vent’anni che me ne parla”, ha raccontato all’Express Bernard Poignant, ex sindaco di Quimper e amico di Bolloré.

