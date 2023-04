Parigi s'allarma per la spartizione del mercato editoriale tra Bolloré e Kretinski

I due uomini d’affari e le belles lettres non preoccupano soltanto i più radicali. L'oligopolio che si verrebbe a creare costituisce un problema concreto soprattutto per le più di tremila librerie indipendenti di Francia

Parigi. Il mondo dell’editoria francese è in ebollizione. Dopo mesi di battaglie con l’Antitrust europeo, il magnate bretone e patron di Vivendi, Vincent Bolloré, ha accettato di cedere Editis, secondo gruppo editoriale d’oltralpe per giro d’affari: conditio sine qua non imposta da Bruxelles per poter mettere le mani su Hachette Livre. Problema: l’acquirente di Editis è un uomo d’affari ceco che ha fatto fortuna con gas, retail e media e che la Parigi delle belles lettres guarda con sospetto, Daniel Kretinski.