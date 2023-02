In Russia il 2023 inizia con il crollo delle entrate da gas e petrolio

Ricavi da idrocarburi quasi dimezzati (-46%), uscite in forte aumento (+59%) e deficit record: 25 miliardi di dollari. Le sanzioni occidentali fanno crollare le quotazioni del petrolio degli Urali e Mosca vende molto meno metano: il 2023 inizia con un cambio di scenario per il Cremlino

Qualcosa sta cambiando nell’economia della Russia. Secondo le stime preliminari del ministero delle Finanze russo, a gennaio le entrate del bilancio sono diminuite del 35% rispetto al 2022, mentre le uscite sono aumentate del 59%. Il deficit è pari a circa 25 miliardi di dollari: il peggior inizio d’anno dal 1998. Il crollo riguarda soprattutto i ricavi da petrolio e gas, che sono diminuiti anno su anno del 46%. L’esplosione delle spese, secondo il ministero delle Finanze russo, è dovuta “alla rapida conclusione dei contratti e al finanziamento anticipato di alcune spese contrattualizzate”. Una formula vaga e fumosa, ma non si può non ritenere che ci sia un impatto notevole rispetto all’anno scorso delle spese militari per finanziare la guerra in Ucraina.