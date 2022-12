Il prezzo del gas ai livelli di un anno fa: inverno mite e consumi bassi aiutano l'Ue  

Il Generale sta voltando le spalle a Putin: l’indice Ttf è sceso sotto la soglia psicologica dei 100 euro/MWh. Il motivo è in larga parte legato alla domanda, con industria e famiglie che consumano meno per via dei prezzi e delle temperature. Ma serve ancora prudenza prima di cantare vittoria

Il Generale Inverno ha consentito alla Russia di respingere le truppe napoleoniche e quelle naziste, ma non sta aiutando Vladimir Putin a vincere la guerra del gas. Proprio in questi giorni, l’indice Ttf è sceso sotto la soglia psicologica dei 100 euro/MWh, tornando ai livelli della primavera scorsa. Si tratta, per la verità, di un fenomeno che trascende i confini europei, visto che anche i principali indici internazionali – come l’asiatico Jkm – sono in calo. La causa di questo fenomeno va cercata in larghissima parte dal lato della domanda.