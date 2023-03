C'è un “evangelizzatore” chiacchierato nella corsa per prendersi Editis

Parigi. Per finalizzare l’acquisto di Hachette Livre attraverso il colosso editoriale che la detiene, Lagardère, il magnate bretone Vincent Bolloré, patron di Vivendi, è costretto a cedere Editis, mastodonte del mondo dell’editoria francese con più di cinquanta maison nel suo portafoglio, tra cui Robert Laffont, Plon, Julliard e i Dictionnaires Le Robert. La cessione è la conditio sine qua non per ottenere il benestare dell’authority della concorrenza europea: perché una sola holding non può essere proprietaria del primo e del secondo gruppo editoriale di Francia per dimensioni e fatturato, ossia Hachette Livre e, appunto, Editis. Il nome del futuro acquirente sarà annunciato il prossimo 8 marzo, secondo quanto rivelato alla Lettre A da una fonte vicina al dossier. Tra i candidati, oltre all’italiana Mondadori, alla canadese Québecor e al gruppo francese Reworld Media, c’è un trio di imprenditori che suscita una certa curiosità a Parigi, ma anche parecchie preoccupazioni: Stéphane Courbit, produttore televisivo a capo di Banijay, Daniel Kretinsky, miliardario ceco con investimenti nei settori energetico, retail, tech e media (è azionista del Monde e ha da poco soccorso Libération con un prestito di 14 milioni di euro), e Pierre-Edouard Stérin, fondatore di Smartbox, leader europeo nella vendita dei cofanetti regalo, nonché esiliato fiscale in Belgio dai tempi delle gabelle ai “super ricchi” decise dal presidente socialista François Hollande e dal suo consigliere Thomas Piketty.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE