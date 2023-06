Un'altra protesta contro il metodo Bolloré sui media. Il caso del Jdd

Geoffroy Lejeune, ex direttore di un magazine della destra identitaria, è stato nominato a capo del celebre settimanale di Parigi: per molti dietro c’è il patron di Vivendi. Lo sciopero dei redattori e l’appello dei giornalisti in difesa della libertà

Parigi. Il Journal du dimanche non è soltanto un settimanale: è un’istituzione della stampa francese, creata nel 1948 da Pierre Lazareff, all’epoca direttore di France Soir. Il Jdd, come lo chiamano affettuosamente in Francia, è il giornale onnipresente la domenica mattina al bancone dei bar-tabac: con il suo famoso baromètre politique, il termometro della popolarità del presidente, dei ministri e dei leader dell’opposizione, e con i suoi scoop sulla vita politica parigina. Da quando è nato, ha sempre avuto una linea moderata, centrista, filo-istituzionale. Presto, tuttavia, potrebbero esserci forti turbolenze. La scorsa settimana, alla guida del Jdd è stato nominato a sorpresa Geoffroy Lejeune, sulfureo ex direttore di Valeurs Actuelles, il magazine della destra identitaria francese, noto per aver pubblicato nel 2016 un libro in lode di Éric Zemmour, pensatore e presidente del partito nazionalista Réconquête, spingendolo a candidarsi alle presidenziali.