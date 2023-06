Matteo Berrettini, sedotto e scaricato

Il giocatore che ha rappresentato per mesi l’Italia della bellezza è in crisi. Un invito a non mollare e incamerare energia positiva in vista del riscatto

Non si gioca a dadi con i sentimenti! Ci vuole rispetto, umanità, volontà di comprensione. Come si può essere implacabili nel giudizio, di fronte a chi piange per una sconfitta! Le lacrime di Matteo Berrettini nel momento del saluto alla folla dopo aver perduto un’altra partita, per di più contro un amico, l’italiano Sonego, meritano una modesta (nel senso di umile) riflessione su come lo sport rappresenti, oltre che la forza, l’esplosione della vita, anche la sua inevitabile debolezza. Chi siamo noi per giudicare un ragazzo che non trattiene l’emozione e piange, di fronte al mondo, come un bambino che non conosce la vergogna, perché non trova più la forza, o meglio la spinta, l’ispirazione, per tornare al successo?