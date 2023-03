Quando i tennisti scoprono che non c'è solo il campo e in due si vive meglio

Belle, a volte bellissime statuine, felici nella gioia, impassibili nel dolore. Oppure leggendarie e perenni, a volte con lo sbadiglio facile come Maria Francisca Perello in Nadal, sfiancata anche lei da ventidue anni nel circuito e da ventidue titoli dello Slam visti vincere. A sentire i tennisti, se non fosse per le loro mogli o fidanzate, nessuno sarebbe dove sta: dietro Roger c’è Mirka, così dicevano ai tempi di Federer, è lei che gestisce tutto e guarda che capolavoro. Anni fa, la crisi tennistica di Novak Djokovic ha coinciso con una crisi coniugale. La tempesta è passata, fuori e dunque anche dentro il campo, Nole è tornato numero uno, felice e contento more uxorio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE