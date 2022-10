Come si sblocca la testa di un campione

Vi siete mai chiesti cosa ci sia dietro il diritto e il rovescio di Matteo Berrettini o come faccia Marcell Jacobs ad andare così veloce? Molto lo fa la preparazione atletica. Ma conta tanto anche la preparazione mentale. Mental coach e psicologi dello sport sono coloro che “sussurrando agli atleti” riescono a fargli tirare fuori il meglio di loro stessi. Gli fanno superare blocchi, paure, difficoltà. Li aiutano a conoscere il loro potenziale e a utilizzarlo per raggiungere gli obiettivi. Come ci riescano dipende molto dall’approccio che è proprio di ciascuno di questi “allenatori della mente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE