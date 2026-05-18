Sinner vince gli Internazionali, un trionfo annunciato che non smette di stupire

Sono state dieci le sessioni sold out sul Centrale, tutte quelle in cui ha giocato il numero uno al mondo. Era un anniversario importante, mezzo secolo da Adriano Panatta, una striscia di vittorie consecutive arrivata a 29, 5 i Masters 1000 vinti fino a Roma nel 2026 (inutile cercare i precedenti perchè non esistono). Tutte le strade, dal giorno meno uno, portavano qui: Sinner re del Foro Italico, vestito con una t shirt nera come Panatta quel 30 maggio 1976. Fuori dal campo bastava lo storytelling , l’ hype , la preparazione alla gloria. In biglietteria la domanda ha superato da mesi l’offerta , ma vuoi mettere che offerta, Sinner che vince il torneo di casa? Vale il viaggio, certo che lo vale. Solo che l’unico a soffrire il jet lag è stato lui. “Olè, olè, olè, Sinner Sinner” è bellissimo, a volte opprimente. Tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno, qualcuno dalle tribune ha pure azzardato qualche consiglio: “piega le gambe”. Molto meglio, allora, il bambino che giorni fa lo ha accompagnato in campo e dopo avergli tenuto la mano gli ha chiesto se poteva abbracciarlo e non il contrario.

Per il resto è stato un “prendete e mangiatene tutti”. Nei manifesti del torneo Sinner è diventato una statua di marmo, ottavo re di Roma. Tutto già scritto ad uso e consumo degli spettatori paganti. Ma poi quello che ha dovuto fare i compiti è sempre stato lui. Il rischio che si corre è considerare Roma, e prima Madrid, e prima ancora Monte-Carlo, ordinaria amministrazione, una vittoria dopo l’altra e comunque tutto alla sua portata. È stata mamma Siglinde a rimetterci al mondo, le sue mani davanti agli occhi per non guardare il punto che lo avrebbe portato a servire per il match ci ricordano che il tennis non è uno sport che si gioca uno contro uno e alla fine vince sempre Sinner. “Non tutti i giorni sono semplici” ha detto il numero uno del mondo, chiudendo così la questione su dieci, anzi venti, anzi trenta, giorni vissuti senza rifiatare mai. “Vincere qui? Mi vien da ridere. Roma non si vinceva mai”. Cosí rispose Panatta quel 30 maggio di mezzo secolo fa a Gianni Minà. Cinquant’anni dopo eccolo un altro italiano a cui viene da sorridere, il numero uno al mondo che non sorprende più anche quando dovrebbe. Ha sofferto fisicamente e mentalmente in questi giorni, in conferenza stampa ha detto che adesso vuole solo riposarsi qualche giorno, che per lui la felicitá è giocare a golf e andare sui kart, tutto qui. L’obiettivo rimane Parigi, il Roland Garros, l’ultimo Slam che ancora gli manca, che però per qualche ora è giusto ed è sano non pensare al tennis. Tra quattro giorni sarà in viaggio per Parigi, un altro jet lag in solitaria, un’altra volta senza Carlos Alcaraz. Saranno di nuovo cinquant’anni dall’ultima volta di un italiano, Adriano Panatta naturellement. Prima della gloria preventiva che fa sembrare scontata ogni impresa, il consiglio è di fare come ha fatto Sinner dopo che ha vinto contro Medvedev. Prima di andare a dormire si è dato una pacca sulla spalla. Non ha chiesto ancora, si è detto bravo.