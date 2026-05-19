Panatta è diventato l’argine ideale contro la rivolta di chi giudica snob il tennis

Invecchiato divinamente, sempre più bello e ormai privo di qualunque grossolanità legata alla dolce ala della giovinezza, Panatta parla e scrive come tutti vorremmo, con ironia e senza il minimo sussiego, in modo lineare, logico e competente, non c’è da spostare una virgola. Amministra i suoi primati d’antan, nell’epoca in cui finiscono in archivio, e che archivio, con una saggezza che non ha alcunché di snobistico, impermeabile alla critica degli eleganti perché egli stesso supremamente elegante. Elegante nello sguardo, nel linguaggio del corpo e degli aggettivi, nella sintassi del successo che è stato (1976, figuriamoci), nel carattere scettico e sfumato della sua memoria dei fatti, in questa sua idea formalmente perfetta che le emozioni della vittoria a palline durano tre secondi, non di più, altro che fare la storia, un’attività troppo ingombrante per essere presa troppo sul serio da un serio sportivo. Il venerato o augusto predecessore di Sinner, che per parte sua ha una eleganza fredda, un tennis nato perfino un po’ monotono nella sua belluina efficacia, una magnifica introversione e concentrazione, il suo celebrato spirito glaciale, Panatta, si diceva, ha il talento del giocare giocoso nel ruolo pubblico, una qualità romana che sovrappone alla fine, quando si diventa maturi, lo stile assoluto alla caciara e alla pipinara. Non è poco, anzi è moltissimo, ed è appunto un antidoto sicuro al declinismo di reputazione che gli eleganti si augurano scenda come una cappa di oblio sui campi da tennis, con il loro trionfo di magliette mutande calzini bottigliette banane bibite racchette e racchettoni, e quell’incongrua richiesta di silenzio al momento della battuta e durante lo scambio, quando l’ordalia del boato da stadio fa fremere la comunità del gooooool, che per il pop del football vale più di qualsiasi punto.