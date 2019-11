Roma. C’è voluta la presenza dell’ex premier Silvio Berlusconi, citato come testimone dalla difesa di Marcello Dell’Utri, per spingere i giornalisti a riempire di nuovo l’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove si sta celebrando il processo di appello sulla cosiddetta trattativa stato-mafia. Chi sperava in colpi di scena, però, è rimasto deluso. Come era prevedibile Berlusconi ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ciò che è certo è che il rifiuto del Cav. (che ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.