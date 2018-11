Sei pentiti, nessuna verità

Lo cercano, senza successo, da quasi cinquant’anni. Da quando in un giorno piovoso di ottobre del 1969 il dipinto di Caravaggio fu rubato in un oratorio della vecchia Palermo. Da allora tante piste e tante bugie. Perché illudersi, d’altra parte, che le indagini sul furto della “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi” fossero immuni dai guasti di una giustizia in balia del pentitismo? Infatti, non è accaduto: sei pentiti hanno raccontato altrettante verità diverse. Solo uno fra...

