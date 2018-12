Il latitante tutto vede, tutto muove, tutto decide. Matteo Messina Denaro viene presentato come il motore immobile del malaffare mafioso. Indagare su un qualunque bene in provincia di Trapani, dal più piccolo dei magazzini alla più grande delle società, significa scoprire, prima o poi, che è di proprietà del boss trapanese. Direttamente o indirettamente a lui riconducibile, attraverso uno dei dieci, cento, mille prestanome del capomafia fantasma. Il superboss in fuga non c’è. In compenso vive nelle partite...

