Non lo voleva un pentito per marito. Rosalinda, giovane moglie di Giovanni Lucchese e figlia di don Ciccio Tagliavia, boss all’ergastolo per la strage di via D’Amelio e per le bombe del 1993, se ne stava sul divano a piangere mentre i poliziotti le offrivano protezione. La mamma, e suocera del neo collaboratore di giustizia, donna energica, prese in mano la situazione. Quei signori in divisa dovevano girare i tacchi e andarsene. E i vestiti di Giovanni rimasto in cella...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.