Trump capisce che la Cina ha fatto peggio di lui. E ora attacca

Roma. L’Amministrazione Trump ha lanciato un attacco diplomatico senza precedenti contro la Cina, che ritiene responsabile della pandemia catastrofica che negli ultimi quattro mesi ha sconvolto il mondo. Lo fa perché deve distrarre l’opinione pubblica dall’operato disastroso della Casa Bianca, che ha reagito con lentezza alla crisi, lo fa perché a novembre ci sono le elezioni e per Trump reinventarsi come uomo forte contro il pericolo Cina è un’ottima strategia per creare contrasto con Joe Biden, il democratico che lui...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.