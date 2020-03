Boris ha il Covid, un’altra conferma di una “frustata” che non fa eccezioni

Milano. Il premier britannico Boris Johnson è positivo al coronavirus – sintomi leggeri, ha detto nel suo messaggio che inizia con un confidenziale: “Hi, folks” – così come il suo ministro della Salute, Matt Hancock, e ora molti sono preoccupati per la fidanzata di BoJo, Carry, che è anche incinta. La Borsa di Londra ha reagito molto male alla notizia, con un crollo improvviso poi in parte recuperato, come a sanzionare una leadership che ha preso alla leggera la pandemia...

