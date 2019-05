La verità sulla crescita, la stabilità del governo, lo spread che spaventa, il futuro di Alitalia, la Tav che non si ferma e un indicatore utile per i prossimi mesi per capire davvero, nel bene e nel male, che impatto ha avuto il cambiamento sull’economia italiana. Abbiamo trascorso un’ora al primo piano del Mef con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, un vecchio amico e collaboratore di questo giornale, e abbiamo provato a mettere a fuoco, in modo schietto e cordiale,...

