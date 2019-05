Non scherzare sui segnali di frenata

La ricchezza delle famiglie italiane, al netto di mutui e prestiti, ha raggiunto a fine 2017 i quasi 10 mila miliardi di euro: 9.743, comunica la Banca d’Italia. Il trend prosegue: sempre secondo Bankitalia i depositi sono cresciuti del 4,6 per cento nel 2018, del 3 nei primi mesi 2019. Ma non c’è da festeggiare. Intanto perché 5.242 miliardi è il risparmio in abitazioni, il bene rifugio per definizione. In secondo luogo una ricchezza che supera di otto volte il...

