La tecnologia per tracciare il virus

Milano. Modello singaporiano, modello taiwanese, modello sudcoreano: in Italia cresce il consenso attorno a operazioni di sorveglianza dei movimenti delle persone per prevenire i contagi da coronavirus, “abbattere la curva” con maggiore efficienza ed evitare, una volta che il lockdown sarà finito, che nascano nuovi focolai. Scienziati ed economisti lanciano appelli ricordando le “tre T” dell’Oms: trace, test and treat, dove la prima T sta per rintracciare, e dunque sorvegliare. Il governo sembra recettivo all’idea. Gli attivisti per la privacy...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.