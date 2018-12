Europa antisemita. Lo studio choc della Ue

Roma. Impressionante anche solo pensare quanta strada abbia fatto l’antisemitismo in Europa in dieci anni. Ebrei morti ammazzati in Francia, simboli ebraici che scompaiono ovunque da Bruxelles a Berlino, gli ebrei inglesi che preparano le valigie per la prima volta in sei secoli, zone Judenrein che riappaiono in Germania … Di ieri il sondaggio che conferma i peggiori timori. Il quaranta per cento degli ebrei europei sta pensando di abbandonare il Vecchio continente. Lo rivela un’inchiesta dell’Agenzia della Ue per...

