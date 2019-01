I protocolli del circolo vizioso

Le comunità ebraiche europee hanno sempre guardato all’Europa come a un’unione liberale capace di sollevarsi al di sopra dell’opzione nazionalista e dell’estremismo politico, un luogo dove gli ebrei potessero vivere e prosperare. Gli attacchi terroristici di matrice islamica che li hanno colpiti da qualche anno hanno messo fine a questa illusione, cui è sopraggiunto un altro duro colpo, i populisti amalgamati dal loro comune disprezzo per il liberalismo e per le minoranze e che formano un cocktail tossico che minaccia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.