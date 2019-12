All'Università di Siena c'è un professore filonazista a titolo personale

Il professore di Filosofia del diritto all'università di Siena Emanuele Castrucci ha diffuso su Twitter materiale antisemita, elogiando, sabato 30 novembre, in un tweet Adolf Hitler, scrivendo: “Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”.

In un post precedente, del 21 novembre 2019, il professore, parlando del libro di Julius Evola sui Protocolli dei Savi di Sion aveva twittato: “Ciò che importa non è sapere chi siano i veri autori del documento, perché potrebbe davvero trattarsi di un 'falso' in senso tecnico, ma la domanda: i fatti descritti in esso sono veri o sono falsi? Dal momento che quanto accade oggi nel mondo è la prova evidente che sono veri”.

Il rettore Francesco Frati, prima twitta che “il Prof. Castrucci scrive a titolo personale e se assume la responsabilità. L’Università di Siena, come dimostrato in molteplici occasioni, è dichiaratamente anti-fascista e rifugge qualsiasi forma di revisionismo storico nei confronti del nazismo”. Poi, questa mattina, annuncia provvedimenti: “Le vergognose esternazioni del Prof. Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”.

Il Rettore condanna con fermezza i contenuti filo-nazisti del post pubblicati Prof. Castrucci.

"Le vergognose esternazioni del Prof. Castrucci offendono la sensibilità dell'intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso". pic.twitter.com/y9gXCHc5nw — Università di Siena (@unisiena) December 2, 2019

Qui la rassegna completa raccolta da Luciano Capone

Questo tizio è professore di Filosofia del diritto a Siena e diffonde il peggiore antisemitismo riproponendo la tesi di Julius Evola sui Protocolli dei Savi di Sion, secondo cui pur essendo falsi sono veri. Cioè: non saranno autentici, ma sono veritieri. Per @unisiena tutto ok? https://t.co/6vQ4mhGQJA — Luciano Capone (@lucianocapone) December 1, 2019

Dopo le accuse agli ebrei usando un classico dell'antisemitismo, ecco che arrivano gli elogi di quel tenerone di Adolf Hitler (uno che amava gli animali) e che ha combattuto "i veri mostri" che dominano il mondo". A chi si riferisce il prof. di @unisiena? https://t.co/e8mYXYgI59 — Luciano Capone (@lucianocapone) December 1, 2019

A chi si riferisce lo possiamo facilmente intuire, ma Castrucci è più esplicito con i RT: "i veri mostri" sono "gli usurai nasoni" che "a New York ordinarono di scatenare la guerra" contro il povero Hitler che voleva solo "stampare moneta". Per @unisiena l'antisemitismo è ok? pic.twitter.com/ufpXylkoDp — Luciano Capone (@lucianocapone) December 1, 2019

Il prof. dell'Università di Siena Castrucci twitta "L'ebreo internazionale" di Henry Ford, un altro grande classico dell'antisemitismo molto apprezzato da Hitler (Edizioni di Ar è la casa editrice del nazi-terrorista Franco Freda). @unisiena cosa ne pensa?https://t.co/QSk46JqEEo December 1, 2019

"Non vi è nulla che i Giudei tema o di più dell'unità del popolo". Il professore Emanuele Castrucci cita un altro grande antisemita come Corneliu Zelea Codreanu, fondatore della Guardia di Ferro rumena. Cosa pensa @unisiena di tutto questo antisemitismo? https://t.co/jwHtY222tI — Luciano Capone (@lucianocapone) December 1, 2019

Cosa ne pensa @unisiena delle vignette antisemita del suo docente? Forse è il caso che se ne interessino anche il ministro @lofioramonti e il @viminale. Non sono un esperto, M questo mi pare incitamento all'odio razziale. https://t.co/YNPyzz5qzT pic.twitter.com/qbCybgn5yi — Luciano Capone (@lucianocapone) December 1, 2019

Il prof Castrucci ritiene che gli indoeuropei sono di "un'altra specie" rispetto a "camiti e semiti" (neri, arabi ed ebrei). A @unisiena insegnano queste teorie razziste?

Il ministro @lofioramonti pensa di poter fare qualcosa? https://t.co/4LL70eMmFd — Luciano Capone (@lucianocapone) December 1, 2019

Adolf Hitler "non era certamente un santo", ma "difendeva l'intera civiltà europea". Dice il prof. Castrucci dell'Università di Siena. Secondo @miurSocial e il ministro @lofioramonti, cosa dovrebbe pensare uno studente ebreo di @unisiena? https://t.co/StcEE0bVsI — Luciano Capone (@lucianocapone) December 1, 2019

Inizio a credere che il profilo sia fake, questa schifezza antisemita non può essere vera. Non è possibile che davvero a @unisiena insegni un prof del genere. Spero che E.Castrucci sia vittima di qualcuno che lo odia così tanto da volerlo far apparire una discarica intellettuale. — Luciano Capone (@lucianocapone) December 2, 2019