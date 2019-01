L'Olocausto e il senso di un cappottino rosso

Penso che questo sia il momento più adatto per rivedere il film, perché oggi è peggio di allora”. Venticinque anni dopo “Schindler’s List”, Steven Spielberg non ha dubbi: odio, razzismo e intolleranza sono più diffusi e radicati nella società americana rispetto ai primi anni Novanta; le statistiche parlano di un’impennata dell’odio per gli ebrei e un forte aumento dei crimini a sfondo antisemita sfociati nella strage alla Sinagoga di Pittsburgh dello scorso ottobre. Ma se dall’America passiamo all’Europa la situazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.