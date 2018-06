“Ora so perché il M5s modificò il mio progetto". Parla Caudo

Roma. “Una romanella di stadio non serve. Anzi, è un danno per tutti. Quindi adesso non si tratta di capire come salvare la procedura, si tratta di capire se quell’opera, per come è stata modificata nel secondo progetto, rappresenti ancora un bene per la città oltre che per la Roma”. Giovanni Caudo è l’assessore all’urbanistica che per conto della giunta Marino seguì l’iter di progettazione dello stadio di Tor di Valle. Un anno fa prese carta e penna e scrisse...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.