Detesto la Raggi, ma non farò mai come Travaglio

Sempre tra le palle, questi magistrati. Posso dirlo? Cazzate. La Parnasi connection, letta sui giornali, mi sembra un cumulo di cazzate. Ciccia non se ne vede, io almeno non ne ho vista: questo ha mangiato con quello, quell’altro ha detto che il governo l’ha fatto lui, c’è perfino un poveretto che afferma di sentire Di Maio tre volte al giorno. Mah! Mi sbaglierò. Personalmente, a parte che mi fa sangue, la Raggi non la reggo: niente Olimpiadi, niente stadio, niente taglio dell’erba, niente sulle buche, niente pulizia, niente inceneritori, niente competenze, niente sulle partecipate, niente di niente. La sbianchetterei. Ma che Dio si conceda di fulminarmi se diventassi mai come Travaglio, o quasi come un Martina. Se dovessi applaudire quel giorno (che sta arrivando) in cui la toga, tra gli inchini dei velinari, comunicherà al paese: io, Davigo, incrimino la supposta innocente, Raggi Virginia, per non aver commesso un cazzo.