C’è un tempo per vivere, un tempo per amare, un tempo per uccidere. Noi gentiluomini delle vecchie repubbliche corrotte ora dovremmo starcene nella trappola del garantismo, come professorini di diritto, a culo nudo, nell’Italia di Travaglio e dei talk-shit. Ma io preferisco Mario Scelba, che per combattere il comunismo “ateo e totalitario” non esitò a definire la Costituzione “una trappola”, questo eroe degli anni Cinquanta, figuriamoci il garantismo. Quando il dottor Ielo s’inventò la mafia a Roma, che poi si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.