Grillo tenta l'impossibile: nega il disastro

Roma. “C’è pure chi dice che le buche non ci sono…”. Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, il nome di Beppe Grillo non l’ha fatto. Eppure sella lettera scritta via Facebook alla figlia morta il 7 maggio scorso sulla via Ostiense dopo una caduta in moto provocata quasi certamente dalle condizioni disastrate della strada, il riferimento al garante del Movimento 5 Stelle era chiaro a chiunque avesse visto il video con cui solo poche ore prima il comico aveva negato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.