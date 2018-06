Roma. Ingiustamente trascurato, sepolto dai propri auto-sorrisini a “Piazza Pulita”, dove in una recente puntata ha detto che il discorso di Giuseppe Conte alle Camere per chiedere la fiducia “toccava il cuore degli italiani”, piazzandosi dunque in quota Fantozzi (“è un bel direttore!”) è invece centrale e merita di essere ricondotto sotto i riflettori. Alfonso Bonafede, fiorentino d’adozione, ministro della Giustizia, che ha un difficile rapporto con il consenso politico. Nel 2009, quando si candidò alle comunali di Firenze contro...

