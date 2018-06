Buttarla in tribuna sullo Stadio della Roma

Roma. Nelle ore in cui il M5s si adopera per ridimensionare le responsabilità di chi doveva amministrare e si lasciava piuttosto amministrare, di chi doveva vigilare e non vigilava, due avvocati si accingono a compiere la più ardua delle imprese: difendere quel che appare indifendibile. “Se mi chiede la nostra strategia, le premetto che non c’è ancora. Con un fascicolo di 7 mila pagine, dobbiamo mettere a fuoco le accuse e gli elementi in mano ai pm. Adesso l’urgenza è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.