De Vito arrestato per corruzione nell'inchiesta sullo Stadio della Roma

Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito è stato arrestato questa mattina dai carabinieri con l'accusa di corruzione nell'ambito della inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli, l'esponente del Movimento 5 stelle avrebbe accettato tangenti dal costruttore Luca Parnasi per favorire la realizzazione del nuovo impianto del club giallorosso a Tor di Valle. Con il grillino è stato arrestato e portato in carcere anche l'avvocato Camillo Mezzacapo che, su segnalazione dello stesso De Vito, ha ricevuto degli incarichi professionali. Per l'architetto Fortunato Pititto, legato al gruppo imprenditoriale della famiglia Statuto, e Gianluca Bardelli invece sono stati concessi gli arresti domiciliari.

È cambiato il vento? — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 20 marzo 2019

Nell'ordinanza firmata nei confronti di De Vito e Mezzacapo, il gip Maria Paola Tomaselli scrive che “l'imprenditore Luca Parnasi, al fine di acquisire il favore di Marcello De Vito che guidava in qualità di presidente del Consiglio Comunale di Roma Capitale i lavori dell'Assemblea Capitolina riguardanti il progetto per la realizzazione del nuovo stadio della Roma, si è determinato, in adesione ad una specifica richiesta di De Vito, a promettere e poi ad affidare diverse remunerative consulenze all'avvocato Mezzacapo il quale ha operato quale espressione dello stesso De Vito”. Secondo il giudice, “De Vito avrebbe messo a disposizione la sua pubblica funzione di presidente del Consiglio comunale di Roma Capitale per assecondare, violando i principi di imparzialità e correttezza cui deve uniformarsi l'azione amministrativa, interessi di natura privatistica facenti capo al gruppo Parnasi".

I pm hanno iscritto nel registro degli indagati, per traffico di influenze illecite, anche Claudio Toti, attuale presidente della squadra di basket Virtus Roma e Pierluigi Toti. Secondo la procura De Vito sfruttando le relazioni che aveva in Campidoglio si era fatto promettere dai due imprenditori 110mila euro in cambio del suo interessamento con il pubblico ufficiale incaricato di approvare il progetto di riqualificazione degli ex mercati generali di Ostiense.

Immediata la reazione del sindaco Virginia Raggi: “Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione”.

Mentre Luigi Di Maio ha già annunciato su Facebook l'espulsione di De Vito dal M5s: “De Vito non lo caccio io, lo caccia la nostra anima, lo cacciano i nostri principi morali, i nostri anticorpi”.

