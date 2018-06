Nove arresti per lo stadio della Roma. E ora Virginia trema

Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e poi reati contro la Pubblica amministrazione nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma. E’ con questa accusa che questa mattina è scattato un blitz dei carabinieri, coordinato dal pubblico ministero Paolo Ielo, che ha portato agli arresti fra gli altri del costruttore edile Luca Parnasi, titolare di Eurnova l’impresa che dovrebbe realizzare l’impianto in zona Tor di Valle, del vicepresidente del consiglio regionale del Lazio di Forza Italia Adriano Palozzi e di Michele Civita, attuale consigliere regionale edex assessore Pd della giunta Zingaretti che si occupò della precedente conferenza servizi in Regione. Sei le persone condotte in carcere, tre invece agli arresti domiciliari: fra loro anche il presidente di Acea ed ex superconsulente di Virginia Raggi Luca Lanzalone, l’avvocato genovese mandato da Grillo in persona nella Capitale nel febbraio 2017 a gestire la fase più complicata della trattativa e poi nominato presidente della multiservizi capitolina. Lanzalone, fra l’altro, in precedenza era stato incaricato dai vertici del Movimento anche di affiancare il sindaco di Livorno Filippo Nogarin nella fase concordato di Aamps, la multi servizi dei rifiuti. Secondo i magistrati gli arrestati, in cambio dei favori fatti agli imprenditori, avrebbero ricevuto una serie di benefici tra i quali anche l’assunzione di parenti ed amici. Nell'inchiesta anche 27 indagati tra cui il capogruppo del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara, Davide Bordoni di Forza Italia e Mauro Vaglio, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Lo stadio a Tor di Valle è sempre più vicino. Stiamo lavorando senza sosta per accorciare i tempi e realizzare questa grande opera che porterà nuovi posti di lavoro e migliorerà la vita nel quadrante sud della città: https://t.co/8h5hszyHF7 #unostadiofattobene pic.twitter.com/hv0ZdFP565 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 12 giugno 2018

Proprio ieri la sindaca di Roma Virginia Raggi aveva annunciato via social che l’iter per la costruzione dello stadio di Tor di Valle si avvicinava a conclusione. “Voglio aggiornarvi: ieri a mezzanotte è scaduto il tempo per presentare osservazioni al progetto. Ne sono arrivate 31. E già da questa mattina ci siamo messi al lavoro per rispondere nel merito – aveva scritto - Non perdiamo tempo. Quest'opera, che noi abbiamo modificato ottenendo il taglio delle cubature di cemento e aumentando il verde, porterà nuovi posti di lavoro e migliorerà la vita degli abitanti nel quadrante sud della città. Tutti i cittadini potranno leggere la documentazione della Conferenza dei servizi sul portale di Roma Capitale. #UnoStadioFattoBene, un progetto unico, innovativo, moderno e rispettoso dell’ambiente perché ecosostenibile ma al tempo stesso tecnologicamente all’avanguardia. Vogliamo che il sogno dello stadio a Tor di Valle diventi presto realtà”. Ora, però, secondo quanto riferisce Il Messaggero, il Campidoglio starebbe pensando di sospendere la maxi-variante per il progetto dello stadio. Nelle prossime ore dovrebbe inviare una comunicazione alla società Eurnova del costruttore Luca Parnasi per fermare la procedura e chiedere informazioni.

Hanno arrestato a Roma l’avvocato del M5s Luca Lanzalone, che Virginia Raggi aveva proiettato alla presidenza di Acea. La procura sospetta ci sia stata corruzione nella storia miliardaria dello stadio, l’opera contestata dal M5s e poi fatta propria dalla sindaca e dal Movimento — Salvatore Merlo (@SalvatoreMerlo) 13 giugno 2018

La difesa di Salvini. Parlando all'assemblea di Confesercenti, anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato gli arresti di questa mattina: “Chi stava lavorando alla costruzione dello stadio della Roma lo conosco, è una persona perbene, ora è nelle patrie galere. Spero possa dimostrare la sua innocenza”. Il riferimento è con ogni probabilità all'imprenditore romano Luca Parnasi (qualche mese fa l'Espresso aveva parlato dei loro rapporti in un'inchiesta sui soldi della Lega). Salvini ha ipotizzato che “la complicazione del settore pubblico, il codice degli appalti, la legge sul caporalato, il proliferare di leggi, codici, burocrazia in Italia aiuta chi vuole fregare il prossimo. Probabilmente un Paese più semplice e' un Paese meno corrotto”.