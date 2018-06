Roma. “’Sto mondo Cinque stelle… ormai proprio sodali”. E’ il 16 maggio, il Movimento sta per formare il governo e il progetto per il nuovo stadio della Roma procede spedito. Intercettato, Luca Parnasi gongola. L’imprenditore che dovrà infatti costruire il nuovo impianto di Tor di Valle è pronto a raccogliere il frutto del lavoro iniziato in Campidoglio e destinato ad arrivare chissà dove con i grillini al governo. Ambizioni bloccate ieri dal blitz dei carabinieri che, al termine di una...

