Allegra abiura

Orsetti era un anarchico nella guerra di civiltà. Casarini è un disobbediente nella guerra di civiltà. Questi dei centri sociali mi volevano sempre menare, e io li volevo arrestare, come un Truce qualunque. Abiuro (speriamo abiurino anche loro). Non mi piace l’idealismo. Sono stato condizionato dal dilagare delle Brigate rosse e della Rote Armee Fraktion durante la mia gioventù militante: sentivo l’idealismo come una minaccia. Sono stato condizionato dal dilagare del moralismo bacchettone nelle età successive, tipo De Vito, tipo...

