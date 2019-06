Dopo vent’anni la crudele dea Nemesi ha bussato alla porta di Gad Lerner

La dea Nemesi ha pazientato vent’anni, mese più mese meno, ma poi si è annunciata alla porta di Gad Lerner per presentargli il conto di due antichi delitti. I fatti risalgono alla primavera del 1999, durante i bombardamenti della Nato in Serbia. Si era sull’allora RaiDue, oggi Rai Sputnik, e la trasmissione si chiamava “Pinocchio”. Fu in quegli studi che mise piede per la prima volta nella televisione pubblica italiana un rossobruno venuto dall’est – decisamente più bruno che rosso,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.