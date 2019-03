Salvini al rapper: apri la mente, fratello!

The Independent, 22 ottobre 2018. Secondo il quotidiano britannico “The Independent” l’Italia starebbe diventando fascista... Che strano, da qualche mese questi “giornaloni” stranieri sono diventati tutti esperti di politica italiana. Non faremo favori ai Soros, agli Juncker, agli speculatori che vorrebbero un’Italia impaurita, inginocchiata e in svendita, se ne facciano una ragione. (A commento all’editoriale del quotidiano anglosassone intitolato: “Before our eyes, Italy is becoming a fascist state”).

Renzi, Boschi e gli amici del Pd, 22 ottobre. Yogurt al miele e melissa per Renzi, Boschi e tutti gli amici del PD, per digerire meglio le storiche sconfitte di #Trento e #Bolzano... (A commento di una foto del “Capitano” con uno vasetto di yogurt).

Michael Moore, 22 ottobre. Secondo il regista americano Michael Moore sarei un bigotto, un razzista e odierei gay e lesbiche! Poveretto, mi fa un po’ pena. Se questi “intellettuali” di sinistra, in Italia e all’estero, mi attaccano un giorno sì e l’altro pure, vuol dire che sono sulla strada giusta, o no? (A commento di alcune dichiarazioni del regista americano al festival del cinema di Roma).

Eugenio Scalfari, 22 ottobre. Mi vergogno per lui e gli dedico volentieri le vittorie di oggi in Trentino e Alto Adige. Stia sereno, e continui così: più ci insultano, più ci votano. Gli italiani non si bevono le panzane della sinistra. (A commento di un articolo di Libero online che estrapola alcune frasi dall’editoriale domenicale di Eugenio Scalfari).

Vauro, 23 ottobre. Come rosicano a sinistra per la fiducia degli italiani in me, nella Lega e nel nostro progetto! (A commento di una vignetta di Vauro sul Fatto Quotidiano).

Giampiero Mughini, 29 ottobre. Che pena, mi vergogno per lui. Come si può parlare così di una ragazza stuprata e ammazzata a 16 anni... (A commento di un articolo che estrapola alcune dichiarazioni del noto giornalista sulla morte di Desirée Mariottini).

Michela Murgia, 5 novembre. Vi presento la geniale ideatrice del “fascistometro”! Certi “intellettuali” se non ci fossero bisognerebbe inventarli…! (In riferimento al test “Quanto sei fascista?” pubblicato da L’Espresso dalla scrittrice).

Salmo, 9 novembre. “Se state con Salvini STRAPPATE le mie magliette e BRUCIATE i miei CD”. Lo dice il rapper SALMO. Mamma mia che tristezza, apri la mente, fratello! (In risposta ad alcune dichiarazioni del rapper).

Roberto Saviano, 9 novembre. Ma va bene, per fortuna l’8 dicembre a Roma in piazza del Popolo non ci sarà, lui preferisce New York. (Contro Roberto Saviano che su Facebook aveva scritto a Salvini: “Vali poco, fatti una vita politica tua”).

Nave Aquarius, 21 novembre. A sinistra minimizzano (guai a toccare certe Ong alle “magliette rosse”…), eppure si parla di oltre 5mila casi a rischio infettivo per Hiv, sifilide, meningite, tubercolosi e scabbia, rifiuti speciali non dichiarati, garze intrise di sangue. #Aquarius. (In riferimento all’accusa della procura di Catania che aveva disposto il sequestro della nave accusando la Ong di traffico e smaltimento illecito di rifiuti. L’accusa è stata poi dichiarata “totalmente infondata” dal Tribunale del riesame di Catania).

Udo Gümpel, 23 novembre. Sugli sgomberi e su come gestiamo l’immigrazione il signor giornalista tedesco, si permette di dare lezioncine agli italiani… Con tanto di versi, linguacce e smorfie. L’Italia non si fa più mettere i piedi in testa da nessuno, chiaro??? P.s. Eroico Belpietro! (Commento a un video con un intervento del giornalista tedesco durante la trasmissione “Cartabianca”).