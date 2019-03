Fratelli d'Italia: no governo, no party

Roma. “Io glielo dirò a Giorgia: o entriamo nel governo, oppure finiamo come Rifondazione comunista: estinti”. Achille Totaro, colonnello fiorentino di Fratelli d’Italia, ha appena votato la sfiducia contro Toninelli. E’ dovuto perfino intervenire, in Aula, per correggere il suo voto. “Sì, perché delle due mozioni, abbiamo appoggiato quella di Forza Italia e ci siamo astenuti su quella del Pd. Anche se poi, alla fine, Toninelli sempre quello è”. Una scelta bizzarra, quella del gruppo di Giorgia Meloni. “Una...

