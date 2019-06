Non è poi così strano che in tutta Europa la sinistra-sinistra le prenda. In teoria c’era tanto spazio per loro, in pratica no. Da noi chi voleva cavalcare la crisi del Pd si è incartato di brutto: no consenso. Lo stesso in Spagna, Podemos arretra, vince la sinistra di governo di Sanchez. In Gran Bretagna Corbyn, che aveva rovesciato a sorpresa la frittata, e si avviava al governo Chomsky-Hobsbawm, si ritrova con un’ampia area centrista, liberale, europeista capace di sopravanzarlo...

