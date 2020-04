Quattro leader più uno per capire che Italia uscirà dalla pandemia

Il ritorno progressivo a qualcosa di simile a una nuova normalità coinciderà con il ritorno progressivo a qualcosa di simile a una nuova normalità anche della politica. E nel giro di pochi giorni è facile prevedere che le discussioni sul come riaprire, sul come ricostruire e sul come ripartire divideranno il paese con dinamiche non troppo diverse rispetto a quelle del pre pandemia. La pandemia però ha cambiato qualcosa di importante all’interno del nostro dibattito politico, ha trasformato alcune geometrie,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.