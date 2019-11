Lettera d'amore a Enrica Bonaccorti

Gentile Enrica Bonaccorti. Ho spedito la richiesta per partecipare al vostro nuovo programma. Sono sempre stato un vostro ammiratore. Anzi, vi amo. Avete scritto canzoni bellissime. Un bacio, Milani Maurizio, già collaboratore dei servizi segreti britannici (dal 1999 al 2009). Mandato via per rimborsi spese gonfiati. In effetti avevano ragione.