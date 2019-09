Un'altra lettera d'amore ad Anna Tatangelo

Gentile Anna Tatangelo è inutile che mi dici: “Basta! Non scrivere più lettere d’amore”. Poi come vedi ciò non succede. Ma perché il Foglio non ti dedica una volta (ma anche 5) tutto il giornale? Essendo senza lavoro, giro nelle zone industriali della provincia. Qui mi metto davanti a una ditta e la dipingo. Finito il quadro, suono in portineria e chiedo: “Si può vedere il titolare?” Vado in ufficio e gli dico: “Ho dipinto la sua ditta!” Di solito mi dà 100 euro per il quadro. Se non è tardi vado a dipingere la ditta più avanti. E faccio uguale. Per dipingere tutte le 26 mila piccole e medie aziende della mia zona... per cui come lavoro è sicuro. Una volta un titolare di ditta vedendo il quadro della sua stessa ditta mi ha dato 2500 euro. Comunque minimo mi danno 150-100 euro. Nessuno non ha mai comprato. Scusa amore se ti dico questo. Anche perché non è vero. Ieri ho visto su Paramount Channel Closer. Julia Roberts è bellissima. Chissà quante lettere riceve. Pensavo fosse un film del 2010, invece ha già 15 anni. È un film d’amore molto bello. A me non è piaciuto. Preferisco King Arthur. Verresti al cinema con me a vedere The Truman Show (part two)? È uscito oggi.

Ciao. Baci.

Ps. Ieri amore ti ho dipinto. Il quadro è come te, bellissimo. Lo ha visto il titolare di un’azienda, lo voleva. Gli ho detto no. Questo è mio personale. Lui: “Bene! Allora non ti compro nemmeno il quadro della mia ditta”.