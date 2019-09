Lettera d'amore a Helga Cossu

Lettera a Helga Cossu. Helga amore, quante volte devo scriverlo? Il record è di un innamorato arabo che scrisse all’amata tale parola per 26 milioni di volte. Una roba mai vista. E’ stato in ballo 25 anni. Amore, per te vorrei battere questo record ma è impossibile. Devo anche andare a fare la spesa, ecc. Però sul sito del Foglio te l’ho scritto mille volte. Amore, amore, amore, amore… in varie calligrafie, sia coi caratteri Bodoni che in stampatello normale.