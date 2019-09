Lettera d'amore a Eva Longoria

Gentile Eva Longoria, sei la mia artista preferita per cui ti amo. Sono un italiano che prende il reddito di cittadinanza, 730 euro. Mi è stato proposto un lavoro: pulire i treni a Lambrate. Ho rifiutato. Seconda proposta: pulire i treni a Vicenza. Ho detto no. Vedrai che adesso mi diranno “accetti di andare a pulire i treni ad Adrianopoli?" Cosa faccio amore? Se non vado perdo il reddito. Eva, potremmo vederci oggi? A Tucson, Arizona. Così mi consigli. Sono lì a pulire i treni, come lavoro socialmente utile. Ma poi neanche. Gli addetti che puliscono ci sono già. Noi gli facciamo solo perdere tempo, amore.