Lettera d'amore a Barbara d'Urso

Gentile Barbara D’Urso, è questa la vera lettera d’amore per te. Lavoro come baro al Casinò di La Spezia. O meglio; dopo esser stato scoperto, mi hanno assunto per controllare chi nelle sale da gioco bara. Compio 49 anni e prendo il reddito di cittadinanza. Senza aver detto che ho un altro lavoro.

Tu cosa mi consigli amore? Farò tutto quello che dici tu.

P. s. Governo Maroni subito. Vado a scriverlo sui muri delle 10 città più grosse d’Italia.