Lettera d'amore a Raffaella Carrà

Gentile Raffaella Carrà, mi è difficile dire la triste verità di questa rubrica d’amore. Però è il momento di farlo. Raffaella, amo te. E nessun altra. Certo, l’ho scritto anche ad altre donne. Ma... lasciamo perdere. Sono sempre stato di te innamorato, dai tempi del gioco a quiz che facevi alla mattina. Prima la tv non si usava vederla alla mattina. Tu sei stata la prima e la più brava a far accendere la tv agli italiani anche ad un orario che prima no. La tv si accendeva non prima delle 18.30. Amore, potremmo vederci? Ti amo. Tuo Maurizio. Oggi vengo a Bellaria in vacanza, sono all’albergo 4 Caprioli in via Marsala 1a Bellaria. Puoi telefonarmi presso la hall. Chiedi: mi passa. La stanza 221 è la mia. Sono solo come un cane. Penso che se non mi chiami faccio le valigie. Bellaria è bellissima con te. È meglio. Baci amore, Milani Maurizio. Zelig, Milano.