In bici nel Naviglio

Monica amore, ti scrivo questa lettera per dirti quello che non ti dirò mai quando ti incontrerò. Oggi ho visto un ragazzo a Milano che buttava nel Naviglio una bici-sharing del comune. Gli faccio: “Ma è il caso?” Lui: “Si! Lo faccio tutti i giorni, mi aiuta a scaricare la tensione”. Io: “Però, non avrei mai pensato”. Lui: “Adesso non prenda anche lei questo vizio”. Monica ti rendi conto che razza di gioventù abbiamo? Vorrei dirti tante altre cose ma lo spazio è quello che è. Sei bellissima e amo te, non l’altra tua amica (che comunque è bella anche lei). Vediamoci domani per caso come al solito. P. s. Ieri ho comprato un computer per te (noi) amore.