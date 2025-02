Convertire l'industria obitoristica per rilanciare il lago di Varese

Il lago è il più bello del sud Europa. Il problema è che la città non ci ha mai creduto abbastanza. Ma ora cambia tutto

Il lago di Varese è il più bello dei laghi del sud Europa. Andate a vedere se non vi fidate. Il problema è che la città non ha mai creduto al suo lago. Anzi lo ha ridotto a non balneabile. Ben diverso il trattamento avuto dal lago di Como, di Lugano o Zurigo (sempre che ci sia il lago). Oggi si tende a riprendere il terreno perduto. Basta licenze per capannoni sulle rive del lago, tutte che trattano oggetti per la sepoltura. Capisco riconvertire un indotto che dà lavoro a 140 mila addetti… Però piano piano si spostano queste attività in zona Milano Brera. Per poi puntare sul turismo, specialmente di latitanti o pentiti sotto protezione. Piano di sviluppo che si concluderà nel 2050 quando il movimento fondato da Grillo sarà estinto da due anni esatti.